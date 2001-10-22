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Крылья Советов - Динамо

22.10.2001, Понедельник, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России, 30 тур Крылья Советов - Динамо
Чемпионат России 2001
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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