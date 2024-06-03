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Танзания -

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Танзания -
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Матч еще не начался
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Танзания 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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