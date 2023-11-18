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Нефтчи - Зенит

18.11.2023, Суббота, 20:00 мск Баку, стадион Бакссел арена (8-й км) Товарищеские матчи Нефтчи - Зенит
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Матч начнется в 20:00 мск
Кубок PARI Премьер 2023
1 тур
1 июля, суббота 19:30 Зенит 3:1 Нефтчи
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Россия
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