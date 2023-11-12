Ротор - Муром

|Осень, 1 тур
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Муром
|1:1
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар-2
|17
|9
|5
|3
|26:19
|+7
|32
|2.
|Уфа
|17
|8
|4
|5
|21:9
|+12
|28
|3.
|Ротор
|17
|6
|7
|4
|18:17
|+1
|25
|4.
|Муром
|17
|6
|6
|5
|24:23
|+1
|24
|5.
|Чайка
|17
|6
|5
|6
|22:19
|+3
|23
|6.
|Велес
|17
|6
|5
|6
|16:21
|-5
|23
|7.
|Волга Ул
|17
|6
|4
|7
|15:18
|-3
|22
|8.
|Динамо Бр
|17
|6
|3
|8
|17:21
|-4
|21
|9.
|Иртыш
|17
|5
|5
|7
|13:15
|-2
|20
|10.
|Спартак Кс
|17
|3
|4
|10
|13:23
|-10
|13