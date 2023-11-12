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Ротор - Муром

12.11.2023, Воскресенье, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 18 тур Ротор - Муром
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 1 тур
16 июля, воскресенье 17:00 Муром 1:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар-2 17 9 5 3 26:19 +7 32
2. Уфа 17 8 4 5 21:9 +12 28
3. Ротор 17 6 7 4 18:17 +1 25
4. Муром 17 6 6 5 24:23 +1 24
5. Чайка 17 6 5 6 22:19 +3 23
6. Велес 17 6 5 6 16:21 -5 23
7. Волга Ул 17 6 4 7 15:18 -3 22
8. Динамо Бр 17 6 3 8 17:21 -4 21
9. Иртыш 17 5 5 7 13:15 -2 20
10. Спартак Кс 17 3 4 10 13:23 -10 13
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