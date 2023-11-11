Введите ваш ник на сайте

Чертаново - Авангард

11.11.2023, Суббота, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 18 тур Чертаново - Авангард
...
Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 1 тур
16 июля, воскресенье 17:00 Авангард 2:1 Чертаново
Россия. ФНЛ (2019/2020)
17 тур
12 октября, суббота 16:00 Авангард 0:1 Чертаново
Россия. ФНЛ (2018/2019)
33 тур
24 апреля, среда 19:00 Чертаново 3:2 Авангард
15 тур
6 октября, суббота 16:00 Авангард 2:1 Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
19 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Авангард 2:0 Чертаново
7 тур
2 сентября, пятница 17:00 Чертаново 0:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
20 тур
23 апреля, суббота 16:00 Авангард 2:1 Чертаново
8 тур
7 сентября, понедельник 17:00 Чертаново 1:2 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
24 тур
30 апреля, четверг 18:30 Авангард 5:2 Чертаново
10 тур
11 сентября, четверг 14:00 Чертаново 0:3 Авангард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 17 10 4 3 22:13 +9 34
2. Родина-2 17 9 5 3 17:11 +6 32
3. Металлург Лп 17 7 5 5 19:20 -1 26
4. Челябинск 17 7 5 5 19:15 +4 26
5. Авангард Кур 17 7 4 6 26:17 +9 25
6. Текстильщик Ив 17 5 7 5 21:18 +3 22
7. Форте 17 6 3 8 22:27 -5 21
8. Амкар-Пермь 17 5 6 6 18:17 +1 21
9. Чертаново 17 4 7 6 19:17 +2 19
10. Салют 17 1 2 14 14:42 -28 5
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+