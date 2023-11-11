Чертаново - Авангард

|Осень, 1 тур
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Авангард
|2:1
|Чертаново
|33 тур
|24 апреля, среда
|19:00
|Чертаново
|3:2
|Авангард
|15 тур
|6 октября, суббота
|16:00
|Авангард
|2:1
|Чертаново
|19 тур
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|Авангард
|2:0
|Чертаново
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Чертаново
|0:1
|Авангард
|20 тур
|23 апреля, суббота
|16:00
|Авангард
|2:1
|Чертаново
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|17:00
|Чертаново
|1:2
|Авангард
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|17
|10
|4
|3
|22:13
|+9
|34
|2.
|Родина-2
|17
|9
|5
|3
|17:11
|+6
|32
|3.
|Металлург Лп
|17
|7
|5
|5
|19:20
|-1
|26
|4.
|Челябинск
|17
|7
|5
|5
|19:15
|+4
|26
|5.
|Авангард Кур
|17
|7
|4
|6
|26:17
|+9
|25
|6.
|Текстильщик Ив
|17
|5
|7
|5
|21:18
|+3
|22
|7.
|Форте
|17
|6
|3
|8
|22:27
|-5
|21
|8.
|Амкар-Пермь
|17
|5
|6
|6
|18:17
|+1
|21
|9.
|Чертаново
|17
|4
|7
|6
|19:17
|+2
|19
|10.
|Салют
|17
|1
|2
|14
|14:42
|-28
|5