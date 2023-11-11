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Текстильщик - Салют

11.11.2023, Суббота, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 18 тур Текстильщик - Салют
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 1 тур
16 июля, воскресенье 18:00 Салют 4:0 Текстильщик
Россия. Кубок (2020/2021), группа 3
2 тур
30 сентября, среда 17:00 Салют 0:3 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 17 10 4 3 22:13 +9 34
2. Родина-2 17 9 5 3 17:11 +6 32
3. Металлург Лп 17 7 5 5 19:20 -1 26
4. Челябинск 17 7 5 5 19:15 +4 26
5. Авангард Кур 17 7 4 6 26:17 +9 25
6. Текстильщик Ив 17 5 7 5 21:18 +3 22
7. Форте 17 6 3 8 22:27 -5 21
8. Амкар-Пермь 17 5 6 6 18:17 +1 21
9. Чертаново 17 4 7 6 19:17 +2 19
10. Салют 17 1 2 14 14:42 -28 5
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Россия
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