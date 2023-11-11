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Амкар-Пермь - Челябинск

11.11.2023, Суббота, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 18 тур Амкар-Пермь - Челябинск
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. Кубок (2023/2024)
1/64 финала
14 сентября, четверг 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 1 тур
16 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), группа A
1 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
8 тур
10 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:3 Амкар-Пермь
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
25 тур
30 апреля, суббота 15:00 Челябинск 1:0 Амкар-Пермь
6 тур
21 августа, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 17 10 4 3 22:13 +9 34
2. Родина-2 17 9 5 3 17:11 +6 32
3. Металлург Лп 17 7 5 5 19:20 -1 26
4. Челябинск 17 7 5 5 19:15 +4 26
5. Авангард Кур 17 7 4 6 26:17 +9 25
6. Текстильщик Ив 17 5 7 5 21:18 +3 22
7. Форте 17 6 3 8 22:27 -5 21
8. Амкар-Пермь 17 5 6 6 18:17 +1 21
9. Чертаново 17 4 7 6 19:17 +2 19
10. Салют 17 1 2 14 14:42 -28 5
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Россия
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