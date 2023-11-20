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Россия - Куба

20.11.2023, Понедельник, 19:30 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Товарищеские матчи. Сборные Россия - Куба
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Матч начнется в 19:30 мск
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Россия
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