Крылья Советов - Сатурн

|14 тур
|24 июня, воскресенье
|00:00
|Сатурн
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|00:00
|Сатурн
|2:0
|Крылья Советов
|24 тур
|6 сентября, среда
|00:00
|Сатурн
|0:0
|Крылья Советов
|10 тур
|26 мая, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Сатурн
|20 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Сатурн
|2:0
|Крылья Советов
|6 тур
|9 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|Сатурн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|17
|9
|4
|56:30
|+26
|60
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|53:24
|+29
|56
|3.
|Зенит
|30
|16
|8
|6
|52:35
|+17
|56
|4.
|Торпедо М
|30
|15
|7
|8
|53:42
|+11
|52
|5.
|Крылья Советов
|30
|14
|7
|9
|38:23
|+15
|49
|6.
|Сатурн
|30
|13
|8
|9
|45:22
|+23
|47
|7.
|ЦСКА
|30
|12
|11
|7
|39:30
|+9
|47
|8.
|Сокол
|30
|12
|5
|13
|31:42
|-11
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|8
|12
|43:51
|-8
|38
|10.
|Ротор
|30
|8
|8
|14
|38:42
|-4
|32
|11.
|Алания
|30
|8
|8
|14
|31:47
|-16
|32
|12.
|Ростов
|30
|8
|8
|14
|29:43
|-14
|32
|13.
|Анжи
|30
|7
|11
|12
|28:34
|-6
|32
|14.
|Москва
|30
|7
|10
|13
|22:35
|-13
|31
|15.
|Факел
|30
|8
|4
|18
|30:53
|-23
|28
|16.
|Черноморец Нв
|30
|5
|8
|17
|19:54
|-35
|23