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Судьи
Главный судья:
Вильмар Рольдан (Амальфи)

Бока Хуниорс - Флуминенсе

04.11.2023, Суббота, 23:00 мск Рио-де-Жанейро, стадион Маракана Кубок Либертадорес, Финал Бока Хуниорс - Флуминенсе
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
3.7
Х
3.2
П2
2.15
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Россия
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