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Тардиента - Хетафе

01.11.2023, Среда, 20:30 мск Испания. Кубок, 1/64 финала Тардиента - Хетафе
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Матч начнется в 20:30 мск
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Россия
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