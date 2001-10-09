Введите ваш ник на сайте

Ротор - Алания

09.10.2001, Вторник, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России, 27 тур Ротор - Алания
Чемпионат России 2001
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
...
  • Читайте нас: 