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Вареа - Леванте

31.10.2023, Вторник, 22:00 мск Испания. Кубок Вареа - Леванте
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Матч начнется в 22:00 мск
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Россия
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