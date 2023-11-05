Чайка - Ротор

|Осень, 9 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Ротор
|0:0
|Чайка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар-2
|15
|8
|4
|3
|24:18
|+6
|28
|2.
|Уфа
|15
|7
|3
|5
|20:9
|+11
|24
|3.
|Муром
|16
|6
|5
|5
|22:21
|+1
|23
|4.
|Чайка
|16
|6
|5
|5
|22:18
|+4
|23
|5.
|Ротор
|16
|5
|7
|4
|17:17
|0
|22
|6.
|Волга Ул
|16
|6
|4
|6
|14:16
|-2
|22
|7.
|Велес
|16
|6
|4
|6
|14:19
|-5
|22
|8.
|Иртыш
|16
|5
|5
|6
|13:13
|0
|20
|9.
|Динамо Бр
|16
|5
|3
|8
|15:21
|-6
|18
|10.
|Спартак Кс
|16
|3
|4
|9
|13:22
|-9
|13