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Чайка - Ротор

05.11.2023, Воскресенье, 16:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 17 тур Чайка - Ротор
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Матч начнется в 16:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 9 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ротор 0:0 Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), группа A
4 тур
28 мая, воскресенье 18:00 Чайка 2:1 Ротор
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
24 тур
15 апреля, суббота 18:00 Чайка 0:0 Ротор
12 тур
9 октября, воскресенье 16:00 Ротор 0:0 Чайка
Россия. ФНЛ (2019/2020)
12 тур
7 сентября, суббота 19:00 Чайка 2:1 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
26 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Чайка 2:0 Ротор
12 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Ротор 0:3 Чайка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар-2 15 8 4 3 24:18 +6 28
2. Уфа 15 7 3 5 20:9 +11 24
3. Муром 16 6 5 5 22:21 +1 23
4. Чайка 16 6 5 5 22:18 +4 23
5. Ротор 16 5 7 4 17:17 0 22
6. Волга Ул 16 6 4 6 14:16 -2 22
7. Велес 16 6 4 6 14:19 -5 22
8. Иртыш 16 5 5 6 13:13 0 20
9. Динамо Бр 16 5 3 8 15:21 -6 18
10. Спартак Кс 16 3 4 9 13:22 -9 13
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Россия
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