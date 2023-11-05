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Авангард - Форте

05.11.2023, Воскресенье, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 17 тур Авангард - Форте
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 9 тур
9 сентября, суббота 16:30 Форте 0:1 Авангард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 16 9 4 3 20:13 +7 31
2. Родина-2 16 8 5 3 14:10 +4 29
3. Авангард Кур 16 7 3 6 25:16 +9 24
4. Металлург Лп 16 6 5 5 15:20 -5 23
5. Челябинск 16 6 5 5 18:15 +3 23
6. Текстильщик Ив 16 5 7 4 20:15 +5 22
7. Амкар-Пермь 16 5 6 5 18:15 +3 21
8. Форте 16 6 2 8 21:26 -5 20
9. Чертаново 16 4 7 5 19:16 +3 19
10. Салют 16 1 2 13 14:38 -24 5
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Россия
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