Введите ваш ник на сайте

Салют - Металлург Л

04.11.2023, Суббота, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 17 тур Салют - Металлург Л
...
Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 9 тур
9 сентября, суббота 16:00 Металлург Л 2:2 Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа A
10 тур
28 мая, воскресенье 18:00 Салют 0:0 Металлург Л
5 тур
29 апреля, суббота 14:00 Металлург Л 0:2 Салют
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Металлург Л 1:2 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 2:0 Салют
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 16:00 Салют 3:2 Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 15:00 Салют 1:3 Металлург Л
11 тур
29 сентября, суббота 15:00 Металлург Л 3:0 Салют
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 17:00 Металлург Л 1:0 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Металлург Л 0:2 Салют
16 тур
5 августа, пятница 00:00 Салют 3:0 Металлург Л
4 тур
8 мая, воскресенье 00:00 Металлург Л 0:2 Салют
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 18:30 Салют 5:1 Металлург Л
10 тур
14 мая, четверг 18:00 Металлург Л 2:1 Салют
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 16 9 4 3 20:13 +7 31
2. Родина-2 16 8 5 3 14:10 +4 29
3. Авангард Кур 16 7 3 6 25:16 +9 24
4. Металлург Лп 16 6 5 5 15:20 -5 23
5. Челябинск 16 6 5 5 18:15 +3 23
6. Текстильщик Ив 16 5 7 4 20:15 +5 22
7. Амкар-Пермь 16 5 6 5 18:15 +3 21
8. Форте 16 6 2 8 21:26 -5 20
9. Чертаново 16 4 7 5 19:16 +3 19
10. Салют 16 1 2 13 14:38 -24 5
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+