Новосибирск - Амкар-Пермь

|Осень, 9 тур
|9 сентября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|Осень, 9 тур
|9 сентября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|2 тур
|14 мая, воскресенье
|10:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|21 тур
|3 апреля, воскресенье
|09:00
|Новосибирск
|4:0
|Амкар-Пермь
|10 тур
|16 сентября, четверг
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Новосибирск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|16
|9
|4
|3
|20:13
|+7
|31
|2.
|Родина-2
|16
|8
|5
|3
|14:10
|+4
|29
|3.
|Авангард Кур
|16
|7
|3
|6
|25:16
|+9
|24
|4.
|Металлург Лп
|16
|6
|5
|5
|15:20
|-5
|23
|5.
|Челябинск
|16
|6
|5
|5
|18:15
|+3
|23
|6.
|Текстильщик Ив
|16
|5
|7
|4
|20:15
|+5
|22
|7.
|Амкар-Пермь
|16
|5
|6
|5
|18:15
|+3
|21
|8.
|Форте
|16
|6
|2
|8
|21:26
|-5
|20
|9.
|Чертаново
|16
|4
|7
|5
|19:16
|+3
|19
|10.
|Салют
|16
|1
|2
|13
|14:38
|-24
|5