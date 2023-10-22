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Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс

22.10.2023, Воскресенье, 07:00 мск Парраматта, стадион КоммБанк Австралия. А-лига, 1 тур Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брисбен Роар 2 1 1 0 4:1 +3 4
2. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 3:0 +3 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 2:1 +1 3
5. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2:2 0 1
6. Перт Глори 1 0 1 0 2:2 0 1
7. Макартур 1 0 1 0 1:1 0 1
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0:0 0 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 0:0 0 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Сентрал Кост Маринерс 1 0 0 1 0:3 -3 0
12. Сидней 2 0 0 2 0:5 -5 0
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