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Аделаида Юнайтед - Сидней

13.01.2024, Суббота, 00:00 мск Австралия. А-лига, 27 тур Аделаида Юнайтед - Сидней
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
4 тур
11 ноября, суббота 11:45 Аделаида Юнайтед Сидней
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Россия
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