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Макартур - Вестерн Юнайтед

12.01.2024, Пятница, 00:00 мск Австралия. А-лига, 27 тур Макартур - Вестерн Юнайтед
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
3 тур
4 ноября, суббота 09:30 Макартур Вестерн Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2:0 +2 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 2:1 +1 3
4. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2:2 0 1
5. Перт Глори 1 0 1 0 2:2 0 1
6. Брисбен Роар 1 0 1 0 1:1 0 1
7. Макартур 1 0 1 0 1:1 0 1
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0:0 0 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 0:0 0 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Сидней 1 0 0 1 0:2 -2 0
12. Сентрал Кост Маринерс 1 0 0 1 0:3 -3 0
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