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Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед

26.04.2024, Пятница, 12:45 мск Австралия. А-лига, 26 тур Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 12:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
7 тур
10 декабря, воскресенье 07:00 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар
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Россия
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