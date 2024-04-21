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Макартур - Сидней

21.04.2024, Воскресенье, 00:00 мск Австралия. А-лига, 25 тур Макартур - Сидней
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
7 тур
9 декабря, суббота 11:45 Сидней Макартур
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Россия
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