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Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед

20.04.2024, Суббота, 00:00 мск Австралия. А-лига, 25 тур Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
15 тур
3 февраля, суббота 11:45 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерс
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Россия
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