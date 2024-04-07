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Перт Глори - Аделаида Юнайтед

07.04.2024, Воскресенье, 00:00 мск Австралия. А-лига, 23 тур Перт Глори - Аделаида Юнайтед
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
16 тур
9 февраля, пятница 11:45 Аделаида Юнайтед Перт Глори
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Россия
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