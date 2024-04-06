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Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс

06.04.2024, Суббота, 00:00 мск Австралия. А-лига, 23 тур Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
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Матч еще не начался
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Россия
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