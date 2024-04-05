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Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар

05.04.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 23 тур Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
6 тур
1 декабря, пятница 11:45 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс
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Россия
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