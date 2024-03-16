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Веллингтон Феникс - Сидней

16.03.2024, Суббота, 07:30 мск Австралия. А-лига, 21 тур Веллингтон Феникс - Сидней
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Матч начнется в 07:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
10 тур
29 декабря, пятница 11:45 Сидней Веллингтон Феникс
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Россия
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