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Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед

15.03.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 21 тур Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
9 тур
22 декабря, пятница 11:45 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс
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Россия
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