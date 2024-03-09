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Макартур - Сентрал Кост Маринерс

09.03.2024, Суббота, 10:00 мск Австралия. А-лига, 20 тур Макартур - Сентрал Кост Маринерс
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Матч начнется в 10:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
2 тур
29 октября, воскресенье 07:00 Сентрал Кост Маринерс Макартур
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Россия
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