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Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс

09.03.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 20 тур Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
5 тур
25 ноября, суббота 06:30 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити
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Россия
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