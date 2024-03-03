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Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед

03.03.2024, Воскресенье, 07:00 мск Австралия. А-лига, 19 тур Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 07:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
11 тур
4 января, четверг 11:45 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс
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Россия
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