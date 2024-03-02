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Сентрал Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс

02.03.2024, Суббота, 10:00 мск Австралия. А-лига, 19 тур Сентрал Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс
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Матч начнется в 10:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
5 тур
25 ноября, суббота 09:30 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерс
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Россия
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