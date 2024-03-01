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Макартур - Мельбурн Сити

01.03.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 19 тур Макартур - Мельбурн Сити
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
4 тур
12 ноября, воскресенье 07:00 Мельбурн Сити Макартур
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Россия
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