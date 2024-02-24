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Ньюкасл Джетс - Макартур

24.02.2024, Суббота, 10:00 мск Австралия. А-лига, 18 тур Ньюкасл Джетс - Макартур
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Матч начнется в 10:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
11 тур
5 января, пятница 11:45 Макартур Ньюкасл Джетс
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Россия
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