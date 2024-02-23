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Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед

23.02.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 18 тур Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
8 тур
16 декабря, суббота 09:30 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар
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Россия
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