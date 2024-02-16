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Макартур - Веллингтон Феникс

16.02.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 17 тур Макартур - Веллингтон Феникс
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
8 тур
17 декабря, воскресенье 11:00 Макартур Веллингтон Феникс
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Россия
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