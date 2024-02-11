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Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс

11.02.2024, Воскресенье, 09:00 мск Австралия. А-лига, 16 тур Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс
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Матч начнется в 09:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
3 тур
5 ноября, воскресенье 07:00 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс
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Россия
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