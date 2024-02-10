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Сентрал Кост Маринерс - Сидней

10.02.2024, Суббота, 11:45 мск Австралия. А-лига, 16 тур Сентрал Кост Маринерс - Сидней
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Матч начнется в 11:45 мск
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Россия
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