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Брисбен Роар - Мельбурн Сити

10.02.2024, Суббота, 10:00 мск Австралия. А-лига, 16 тур Брисбен Роар - Мельбурн Сити
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Матч начнется в 10:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
10 тур
28 декабря, четверг 11:45 Мельбурн Сити Брисбен Роар
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Россия
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