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Мельбурн Виктори - Макартур

10.02.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 16 тур Мельбурн Виктори - Макартур
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
5 тур
24 ноября, пятница 11:45 Макартур Мельбурн Виктори
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Россия
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