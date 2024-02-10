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Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед

10.02.2024, Суббота, 07:30 мск Австралия. А-лига, 16 тур Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед
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Матч начнется в 07:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
6 тур
2 декабря, суббота 09:30 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс
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Россия
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