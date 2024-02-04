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Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс

04.02.2024, Воскресенье, 09:00 мск Австралия. А-лига, 15 тур Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс
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Матч начнется в 09:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
10 тур
1 января, понедельник 09:00 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур
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Россия
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