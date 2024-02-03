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Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори

03.02.2024, Суббота, 10:00 мск Австралия. А-лига, 15 тур Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори
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Матч начнется в 10:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
2 тур
29 октября, воскресенье 09:00 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс
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Россия
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