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Вестерн Юнайтед - Сидней

03.02.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 15 тур Вестерн Юнайтед - Сидней
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
9 тур
23 декабря, суббота 09:30 Сидней Вестерн Юнайтед
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Россия
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