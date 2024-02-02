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Перт Глори - Мельбурн Сити

02.02.2024, Пятница, 13:45 мск Австралия. А-лига, 15 тур Перт Глори - Мельбурн Сити
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Матч начнется в 13:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
7 тур
8 декабря, пятница 13:45 Перт Глори Мельбурн Сити
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Россия
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