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Брисбен Роар - Веллингтон Феникс

02.02.2024, Пятница, 11:45 мск Австралия. А-лига, 15 тур Брисбен Роар - Веллингтон Феникс
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
3 тур
4 ноября, суббота 07:30 Веллингтон Феникс Брисбен Роар
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Россия
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