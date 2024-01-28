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Макартур - Перт Глори

28.01.2024, Воскресенье, 09:00 мск Австралия. А-лига, 14 тур Макартур - Перт Глори
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Матч начнется в 09:00 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
9 тур
23 декабря, суббота 14:30 Перт Глори Макартур
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Россия
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