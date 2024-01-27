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Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс

27.01.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 14 тур Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
2 тур
28 октября, суббота 11:45 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед
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Россия
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