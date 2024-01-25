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Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед

25.01.2024, Четверг, 11:45 мск Австралия. А-лига, 14 тур Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
2 тур
29 октября, воскресенье 11:00 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити
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Россия
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