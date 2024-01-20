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Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед

20.01.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 13 тур Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
5 тур
26 ноября, воскресенье 09:00 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед
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Россия
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